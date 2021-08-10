Yaptığı kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Bolu'da gerçekleşen kazada TIR'a arkadan çarpan bir kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Ayağında kırık olduğu için acıyla feryat eden ve ekiplere "Bayıltın beni" diye bağıran adam, telefonla aradığı ağabeyine, "Yetiş ağabey, kaza yaptım. Annemi, babamı arama. Kimse duymasın" sözlerini söyledi.
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Ankara istikametine giden Samet Çalış idaresindeki 06 DB 8212 plakalı kamyon, saat 15.00 sıralarında önde ilerleyen Candan Azgın yönetimindeki 01 AŞ 276 plakalı TIR'a çarptı.
Kazada, kamyon sürücüsü Samet Çalış, hasar gören kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sol ayağında kırıklar oluşan sürücünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
"ANNEME, BABAMA HABER VERMEYİN"
Kurtarma çalışması sırasında çektiği acılara dayanamayıp ekiplere "Bayıltın beni" diye bağıran Samet Çalış, cep telefonuyla ağabeyini aradı. Çalış, "Ağabey Bolu Dağı'nı çıkarken kaza yaptım.
Yetiş ağabey. Ayaklarım koptu. Annemi, babamı arama. Kimse duymasın" diyerek gözyaşı döktü.
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI
Acı çeken Çalış, yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin sakinleştirmek için yoğun çaba harcadığı Samet Çalış, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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