Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı
Büyükçekmece'de, Türk bayrağını yırtıp üzerine bastıktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İran uyruklu Zohreh Momeni adlı kadın "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.
TÜRKİYE 12.07.2021, 16:37
Dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyunda İran Uyruklu Zohreh Momeni restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı.
ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen İran uyruklu Zohreh Momeni "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.
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