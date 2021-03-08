'Yaren Leylek' 10 yıldır Adem amcayı ziyaret ediyor
Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10’ncu kez geldi. 'Yaren Leylek'in gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, “Yaren benim evladım gibi. Altı ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim” dedi.
TÜRKİYE 08.03.2021, 12:54 08.03.2021, 15:19
Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.
Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, bu yıl 10’ncu kez geldi. Yaren Leylek'in 10’ncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem amcanın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.
16°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Mart 2021
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:47
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|27
|60
|2. Galatasaray
|28
|58
|3. Fenerbahçe
|27
|55
|4. Trabzonspor
|27
|51
|5. Hatayspor
|28
|46
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Gaziantep FK
|28
|43
|8. Karagümrük
|28
|41
|9. Göztepe
|27
|36
|10. Antalyaspor
|27
|35
|11. Sivasspor
|27
|34
|12. Konyaspor
|26
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Kayserispor
|27
|31
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Başakşehir
|28
|29
|17. Rizespor
|27
|28
|18. Ankaragücü
|27
|26
|19. Erzurumspor
|27
|26
|20. Denizlispor
|27
|24
|21. Gençlerbirliği
|27
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|25
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. İstanbulspor
|25
|47
|4. Adana Demirspor
|25
|45
|5. Altınordu
|25
|45
|6. Altay
|25
|44
|7. Tuzlaspor
|25
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|25
|40
|9. Bursaspor
|25
|34
|10. Ümraniye
|25
|34
|11. Bandırmaspor
|25
|32
|12. Boluspor
|25
|29
|13. Menemenspor
|25
|27
|14. Adanaspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|25
|22
|17. Ankaraspor
|25
|16
|18. Eskişehirspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|28
|65
|2. M. United
|28
|54
|3. Leicester City
|28
|53
|4. Chelsea
|27
|47
|5. Everton
|26
|46
|6. Tottenham
|27
|45
|7. West Ham
|26
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|26
|40
|10. Arsenal
|27
|38
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|28
|35
|13. Crystal Palace
|28
|34
|14. Southampton
|27
|33
|15. Burnley
|28
|30
|16. Newcastle
|27
|27
|17. Brighton
|27
|26
|18. Fulham
|28
|26
|19. West Bromwich
|28
|18
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|25
|59
|2. Barcelona
|26
|56
|3. Real Madrid
|26
|54
|4. Sevilla
|25
|48
|5. Real Sociedad
|26
|45
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|26
|37
|8. Athletic Bilbao
|25
|33
|9. Celta de Vigo
|26
|33
|10. Granada
|26
|33
|11. Levante
|26
|32
|12. Valencia
|26
|30
|13. Osasuna
|26
|28
|14. Cádiz
|26
|28
|15. Getafe
|26
|27
|16. Real Valladolid
|26
|25
|17. Elche
|25
|24
|18. Eibar
|26
|22
|19. Deportivo Alaves
|25
|22
|20. Huesca
|26
|20