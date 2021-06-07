Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladığı" gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılması ve partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın da bulunduğu 687 üyeye siyasi yasak getirilmesi talep edilmişti. İddianame, 17 Mart 2021'de Yüksek Mahkeme'ye gönderilmişti.

USUL EKSİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Davada Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 19 Mart'ta iddianame üzerinde ilk inceleme raporunun düzenlenmesi için bir raportör görevlendirmişti. Anayasa Mahkemesi, davanın ilk incelemesini 31 Mart'ta yapmıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu iddianamede usul eksiklikleri tespit ettiklerini belirterek, başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar vermişti. Eksikliklerin tamamlanması ardından ilk inceleme tekrar yapılacaktı. 15 Nisan'da AYM, gerekçeli kararı Yargıtay'a göndermişti.

YENİDEN DAVA AÇILDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

500 PARTİLİ HAKKINDA SİYASİ YASAK İSTEMİ

Başsavcılığın 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi. İddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.