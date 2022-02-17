Yargıtay intihara sürükleyen ölümden sorumlu dedi, müebbet istedi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan 2 çocuk annesi Özgür Özen (38), 1 Şubat 2017'de binanın bahçesinde ağır yaralı bulundu.

Dairesinin balkonundan düştüğü değerlendirilen Özen için komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlileri, Özen'in vücudunda çok sayıda kırık olduğunu belirledi.

Bu sırada Özgür Özen'in eşi olduğunu öne süren kişi, sitenin bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın?" diyerek feryat etti. Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen komşuları, tanımadıkları kişiden şüphelenip, durumu polise bildirdi. Ekipler, Özgür Özen'in eşi olmadığını belirlediği Yücel Düzenli'yi (43) gözaltına aldı.

SAVCI 25 YIL HAPİS İSTEDİ

Hastanede tedaviye alınan Özen, yakınlarına sevgilisi Düzenli'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ettikten sonra hastanede yaşamını yitirdi. Yücel Düzenli ise mahkemece tutuklandı. Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Düzenli için savcı, 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası talep etti.

“O TOPRAK OLDU, ÇİLEYİ BEN ÇEKİYORUM”

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak 2019'da görülen davada tutuklu sanık Yücel Düzenli, Özgür Özen'i sevdiğini ve öldürmesi için gerekçe olmadığını öne sürerek, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Bu olayda yüzde 1 bile sebebiyet vermişliğim olsa zaten vicdan azabı ile yaşarım. Bu olayı, her gün de yaşıyorum zaten. Kesinlikle benim uyguladığım iddia olunan sürekli şiddetin sonucu Özgür'ü itmem ya da atlaması, onu intihara yönlendirmem söz konusu değildir. Hepimizin başı sağ olsun. O toprak oldu, çileyi ben çekiyorum." dedi.

CEZADA İNDİRİME GİDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığı önce ömür boyu hapse çarptırdı daha sonra da cezasını 20 yıla indirdi. Heyet ayrıca sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak cezada indirime gitti. Mahkeme heyeti, Yücel Düzenli'yi 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin de onayladığı dosya, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay, sanığın TCK'nın 84/4 maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğini belirterek, ilk derece mahkemenin olası kasttan verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını bozdu ve cezada artırıma gidilmesini istedi.

“İNTİHARA MECBUR EDENLER, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU TUTULURLAR'”

Yargıtay kararında, 'İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar' şeklindeki ceza maddesinin dikkate alınması gerektiği belirtilerek dosya, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.

Sanık Yücel Düzenli, 4 Mart'ta yeniden görülecek duruşmada 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak.