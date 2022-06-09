Yarım bıraktığı üniversiteyi 63 yaşında bitirdi

Kütahya’da yaşayan, evli ve 2 çocuk ile 2 torun sahibi olan Üzeyir Aydın, 1978 yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

Üniversitede 3’üncü sınıfa gelen Aydın, 1982 yılında ailesinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğrenimini bırakmak zorunda kaldı.

Kentte güvenlik ve kamera sistemleri işi yapan Aydın, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın çıkardığı üniversite affıyla birlikte yeniden kaydoldu. Aydın, bu kez Balıkesir’den kaydını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne aldırdı.

40 yıl sonra mühendislik fakültesini bitirdi

Örgün öğrenimle 24 dersini vererek, üniversiteyi bitiren Üzeyir Aydın, 40 yıl sonra inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 63 yaşında diplomasına kavuşan Aydın’ı, mezuniyet töreninde, babası Kazım Aydın (90) ve ailesi de yalnız bırakmadı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, sahneye torunlarıyla çıkan Aydın, belgesini Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın elinden aldı. Mezuniyet sevincini sınıf arkadaşlarının yanı sıra ailesiyle birlikte yaşayan Aydın, çok mutlu olduğunu söyledi.

"Çocuklara ve gençlere örnek olmasını istedim"

Ailesinin ekonomik sıkıntıları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldığını anlatan Üzeyir Aydın, “2018 yılında Balıkesir’den Kütahya’ya naklimin yapılması için müracaat ettim. Kaldığım yerden devam ederim, diyordum ama müfredat değiştiği için 24 ders daha aldım. Stajlarımı yaptım. Gençlere göre zor olsa da uyum sağlamaya çalıştım. Babam 90 yaşında beni görmeye geldi. Çocuklara ve gençlere örnek olmasını istedim. Hiç yılmasınlar, okusunlar ve çalışsınlar; biraz uğraşmak gerekiyor” diye konuştu.

Üzeyir Aydın’ın babası Kazım Aydın da “Oğlumla çok gurur duyuyorum” dedi.

Mezuniyet töreninde diğer öğrencilerin de ilgi odağı olan Üzeyir Aydın, ailesi ile hatıra fotoğrafları çektirdi.







