Yarın tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacak
İçişleri Bakanı Soylu, "Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE 05.08.2020, 12:28 05.08.2020, 13:22
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın, tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıkladı.
"SağlıkİçinHepimizİçin" etiketiyle Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, denetimin bugüne kadar yapılan en yoğun denetim olacağını belirtti.
Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapılacak.
Soylu, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıtanın sahada olacağını açıkladı.
#SağlıkİçinHepimizİçin— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) August 5, 2020
Yarın,
Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.
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