Yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı
Hatay merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.
TÜRKİYE 16.06.2021, 14:45
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla Hatay ve Gaziantep'te belirlenen 103 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerden 76'sı Hatay'da, 4'ü de Gaziantep'te yakalandı.
Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı
Zanlıların adreslerinde 5 av tüfeği, 7 tabanca, 150 fişek, 2 bin banka ve kredi kartı, 20 dizüstü bilgisayar, 130 cep telefonu, 350 SIM kart, 30 tablet, 10 bilgisayar ve 25 harici bellek ele geçirildi.
Gözaltındaki 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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