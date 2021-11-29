Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 terörist yakalandı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.

Hatay ve Şanlıurfa’da görev yapan Hudut Kartalları, Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakaladığı duyuruldu.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve 1'inin de kırmızı bültenle arandığı belirlendi.