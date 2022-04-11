Yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 15 bin lira ceza
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpek besleyen ve yasal süre içerisinde bunu kayıt altına almayan sahibine 15 bin lira para cezası uygulandı. Köpek ise koruma altına alınarak barınağa götürüldü.
TÜRKİYE 11.04.2022, 20:37
Karşıyaka Mahallesi'nde metruk bir evin bahçesinde yasaklı ırk köpek gören vatandaşlar polise haber verdi.
Eve gelen polis ekipleri köpeğin sahibini gözaltına aldı. Yapılan incelemede yasak ırklı olan pitbull cinsi köpeğin kimlik belgelerinin olmadığı belirlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, belirlenen süre kapsamında hayvanı kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmayan sahibine 15 bin lira para cezası uygulandı.
Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.
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