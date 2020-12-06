Yasaktan haberi olmayan boyacıya destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, evinde televizyon olmadığı için sokağa çıkma yasağından haberi olmayan ayakkabı boyacısı Orhan Özcan'a televizyon temin edeceklerini duyurdu.

TÜRKİYE 06.12.2020, 15:20 06.12.2020, 18:05
Yasaktan haberi olmayan boyacıya destek

Kısıtlamanın gece 21.00 itibariyle başlamasıyla yurt genelinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Gaziantep'te sabahın erken saatlerinde 11 yıldır her gün yaptığı gibi boya sandığı ile balıklı parkına gelen 43 yaşındaki Orhan Özcan, evde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymadığını belirterek boş sokakta müşteri beklemeye başladı.

Günün ilk ışıklarından itibaren tezgahını açmak için yola çıkan boyacı, kimsenin olmadığı sokaklarda müşteri beklerken, zabıtaları karşısında buldu.

Evli ve 4 çocuk babası olduğunu ifade ederek çalışmak zorunda olduğunu belirten Özcan, "Ben 11 senedir buradayım, burası havuzdu. Bekardım, boyacıydım halada aynı işi yapıyorum. Bir gelirim yok, maaş almıyorum yalan söylemiyorum çocukta değilim yaşım 43 bu işle evimi geçindiriyorum. Ne yapayım kime gidip de el açayım” dedi.

Ayakkabı boyacısı Özcan, boş sokakta müşterisini beklerken onu fark eden zabıtalar tarafından uyarılarak evine gönderildi.

FATMA ŞAHİN DEVREYE GİRDİ

Özcan'ın sözlerini paylaşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuyla ilgilendiklerini söyledi. 

Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..."

#Gaziantep #boyacı #Fatma Şahin #televizyon
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