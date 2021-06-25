Yasin Börü'nün ölümüyle yargılanan 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşı, 2014'te HDP'nin çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim Olaylarında hunharca katledildi.

Olaylar sırasında henüz 16 yaşındayken kaçarak bir binaya sığınmaya çalışan ve terör yandaşları tarafından katledilerek cenazesi sokağa atılan Yasin Börü'ye işkenceler sürdü.

Kalabalık grup, Yasin Börü'nün cansız bedenini ateşe verip araçla üzerinden geçti.

15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, Yasin Börü'nün öldürülmesi davasında kararını açıkladı.

15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet ederek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

6 SANIK BERAAT ETTİ

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından, 3 kişiye de 23 yıl hapis cezası verildi.

Davada 6 sanığın dosyası ayrılarak bir sanığa beraat kararı çıktı.

KARAR DAHA ÖNCE YARGITAYDAN DÖNDÜ

Mahkeme, Yasin Börü ve 3 arkadaşının katledilmesine ilişkin davada 24 Nisan 2017'de hükmünü açıklamış ancak dosya temyiz üzerine Yargıtaya gönderilmişti.

Yargıtay, "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" suçundan ceza verilen 24 sanık ile beraat alan bir sanık hakkındaki kararı bozmuştu.

Bozma kararının gerekçesi olarak Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmişti.