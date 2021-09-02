Yaşlı adam minibüsün çarptığı eşini bir an olsun yalnız bırakmadı

Erzurum’da yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte çarptı. Kazada yaralanan eşini bir an olsun yalnız bırakmayan yaşlı adam, ambulans gelene kadar eşinin elini tutup sürekli bilincini açık tutmaya çalıştı.

TÜRKİYE 02.09.2021, 14:33
Yaşlı adam minibüsün çarptığı eşini bir an olsun yalnız bırakmadı

Edinilen bilgilere göre olay, Havuzbaşı Kent Meydanında gerçekleşti. Bankadan emekli maaşını çeken 78 yaşındaki Nuri ve 63 yaşındaki Pervin Eta çifti, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada İbrahim Ö. idaresindeki 25 M 0035 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Pervin Eta yola savrulurken, eşi Nuri Eta kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans olay yerine gelene kadar Nuri Eta yolda yüz üstü yatan eşinin elini tutarak bilincini açık tutmaya çalıştı. Yaşlı adamın olay yerinde eşine karşı tavırları görenleri duygulandırdı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Pervin Eta'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

#112 #Erzurum #ihbar #AksuTV #AksuTVHaber
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