Yaşlı adamı evinde gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, evine girdikleri yaşlı adamı gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
TÜRKİYE 05.12.2020, 18:56 05.12.2020, 22:15
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 89 yaşındaki A.K'nin evine pencereden giren ve zorla yaşlı adamın üzerini arayan şüphelilerin yakalanması için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin İ.A, T.A, B.A. ve Y.S. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, bu kişilerin ikametlerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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