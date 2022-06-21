Yaşlı çift miras nedeniyle öldüresiye darbedildi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Çapalı Mahallesi’nde, 19 Haziran günü öğle saatlerinde Veli (75) ile Özgül (55) Kayhan çifti, hafta sonunu geçirmek için geldikleri bağ evinde devam eden miras davası yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları yeğenleri tarafından öldüresiye darbedildi.

Veli ile Özgül Kayhan beyin kanaması geçirdi. Ambulansla GAÜN Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çift, durumlarının ağırlaşması üzerine özel bir hastaneye sevk edildi.

Çift, kafalarına aldıkları darbelerden dolayı ağır yaralandı. İHA’nın haberine göre; çift yoğun bakıma alınırken, İsmail Erhan Öztürk, Mehmet Eren Öztürk, Ejder Öztürk ile Tülay Öztürk gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, babası ile annesi öldüresiye dövülen Soner Kayhan, akrabalarına “Gözlerini toprak bürümüş.” diyerek tepki gösterdi.

“Darbettikten sonra öldü diye bırakıp gidiyorlar”

Olayı babası ile annesinin mirastan dolayı davalık olduğu yeğenleri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Kayhan, bağ evinden ağabeyi ile kendisinin çıkmasının hemen ardından bağ evine geldiklerini, Mehmet Eren Öztürk’ün babasını darbetmek için daha önce de girişimde bulunduğunu aktaran Kayhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu olayda doğrudan öldürmeye geliyorlar. Darbettikten sonra öldü diye bırakıp gidiyorlar. Yaklaşık 7-8 kişi örgütlenmiş bir şekilde eve baskına geliyorlar. Babamla annemi evin içerisinde yaklaşık bir saat alıkoyuyorlar. Yanlarında silah ve bıçak da var. Annem ve babamı darbettikten sonra evden yol kenarındaki durağa kadar sürüklüyorlar. Orada da ikisini öldü diye bırakıp kaçıyorlar.”

“Araya girdiği için darbedilen komşumuz da beyin kanaması geçirmiş”

Hastanede babamın 3 yerinden, annemin ise bir yerinden beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Araya girdiği için darbedilen komşumuz da beyin kanaması geçirmiş. Bu olayı gaddarca gerçekleştirip annemi ve babamı hem gasp hem de darbeden kişiler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor.

“Maalesef toprak gözlerini bürümüş”

Biz adalet yoluyla hakkımızı arayacağız. Küçük bir miras davası sürüyor. Maalesef toprak gözlerini bürümüş. Zaten mirastan mal kaçırma olayı var. Haksız olan taraf onlar. Hukuki süreç devam ediyor. Zaten dava sonucunda mirasta pay varsa verilecek. Anne ve babamın şu anda hayati tehlikesi sürüyor. Yoğun bakımda ağır bir sağlık sürecinden geçiyorlar.”