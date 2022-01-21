Yaşlı çiftin kar altında kira yardımı istemesi kahretti

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı etkisini sürdürürken, sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme oturdu. Kadıköy'de çekildiği belirtilen videoda, yaşlı karı ve kocanın soğuk havada yardım talebinde bulunduğu görüldü.

"KİRAMIZA YARDIM EDER MİSİNİZ?"

Yaşlı adam, balkondaki vatandaşlara doğru "Kiramıza yardım eder misiniz? 2 aydır kiramızı ödeyemiyoruz" diye bağırdı. Bu sesi duyan vatandaşlar balkona çıkarak, üzücü anları kayıt altına aldı. Yaşlı çiftin, yardım talep ettikleri sırada ağladıkları da duyuldu.

TANIYANLARIN HABER VERMESİ İSTENDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar, yaşlı çifti tanıyanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.