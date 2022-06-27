Yaşlı kadın iş makinesinin altında kalarak öldü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde parke çalışması yapan operatör S.K., iş makinesi ile geriye gitmeye başladı.

Bu sırada sokakta yürüyen Fatma Salman (85), iş makinesinin çarpması sonucu yere düştü.

Kadının üzerinden geçti

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Salman'ı fark etmeyen iş makinesi operatörü S.K., bu kez ileri manevra yaptı ve yeniden kadının üzerinden geçti.

Çevredekilerin bağrışmaları ile olayı fark eden S.K., iş makinesini durdurdu.

Hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatma Salman, ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı kadın, burada hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Salman'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.