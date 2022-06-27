Yaşlı kadın iş makinesinin altında kalarak öldü
Geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş makinesi operatörü, polise giderek teslim oldu.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde parke çalışması yapan operatör S.K., iş makinesi ile geriye gitmeye başladı.
Bu sırada sokakta yürüyen Fatma Salman (85), iş makinesinin çarpması sonucu yere düştü.
Kadının üzerinden geçti
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Salman'ı fark etmeyen iş makinesi operatörü S.K., bu kez ileri manevra yaptı ve yeniden kadının üzerinden geçti.
Çevredekilerin bağrışmaları ile olayı fark eden S.K., iş makinesini durdurdu.
Hayatını kaybetti
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fatma Salman, ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı kadın, burada hayatını kaybetti.
Tutuklandı
Salman'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31