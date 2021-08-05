Yaşlı kadın, yangınla mücadele eden ekiplere böyle erzak taşıdı

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi yakınlarında 4 gündür yoğunlaşan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ormana ait yangın söndürme helikopterlerine askeri helikopterler de eşlik etti. Altına suyu taşıması için bambi monte edilen askeri helikopterlerin yangında ilk kez görev aldığı görüldü. Vatandaşlar, su atışı yapan pilotları alkışlayarak selamladı.

TOMALAR DA DESTEK VERİYOR

Bölgede söndürülen fakat soğutma çalışmalarının devam ettiği noktalarda ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar devreye girdi. Bölgede ormancılar tarafından farklı noktalara sirayet etmemesi için tampon bölge açma çalışmaları yapılıyor. Hizar motorlarıyla kesilen ağaçlar, alevlerin olduğu yöne doğru devrilerek ateşin önü kesilmeye çalışılıyor.

SIRTINDAKİ ÇANTA İLE ERZAK TAŞIDI

Murtiçi'nde yaşlı bir kadında de alevlerle mücadele eden ekiplere sırtındaki çanta ile su, ekmek taşıdı. Kadının yaşına rağmen dik yamaçta yorgunluğa dahi aldırış etmeden gidişi, bölgede görev alan bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.