Yaşlı kadına sahte para verip arkasından dalga geçti!

Son zamanlarda yaşanan birçok ilginç olay sosyal medyaya yansıyor. Sosyal medyada paylaşılan bazı videolar toplumda infial yaratıyor. Paylaşılan yeni bir video yine tepki çekti.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, yaşlı kadının gençten yardım istediği görülüyor. Genç, yaşlı kadına verdiği parayı kameraya gösterince üzerinde yazan 'geçersizdir' ibaresi dikkatlerden kaçmıyor.

VİCDANLARI YARALADI

Genç, paylaşımını "Bedavadan sevap nasıl kasılır oynat bakalım" diye yapması vicdanları yaraladı. Görüntülerde videoyu çeken kişinin "Bize dua et" diyerek gülmesi ise tepkilere neden oldu.