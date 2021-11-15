Yaşlı kadının bagajda yolculuğu
Adıyaman’da yaşlı bir kadının otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.
TÜRKİYE 15.11.2021, 15:58
Adıyaman-Samsat karayolu üzerinde ilerleyen otomobildeki ilginç yolculuk diğer sürücülerin dikkatinden kaçmadı. Samsat'tan Adıyaman istikametine giden otomobilin kapağı açık olan bagajda yaşlı bir kadın gören sürücüler bu anı cep telefonuyla görüntüledi.
Hayatını hiçe sayan bu tehlikeli yolculukta, yaşlı kadının bagaj içerisinde oturarak yolculuk yaptığı görülüyor.
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