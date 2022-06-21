Yatağında fenalaşan bebek kurtarılamadı
Annesinin emzirip yatağına bıraktığı 8 aylık kızı, bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan bebek, kurtarılamadı. Bebeğin kusma sonucu nefes alamayınca öldüğü belirtiliyor.
TÜRKİYE 21.06.2022, 14:51
Karaman’ın Ali Şahane Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Nurcan Balhasarlı (33), dün akşam saatlerinde 8 aylık kızı Elif'i emzirip, yatağına bıraktı.
Bir süre Elif'in fenalaştığını fark eden Nurcan Balhasarlı, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.
Kusunca nefes alamadı
İhbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif bebek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Elif bebeğinin, kusma sonucu nefes alamaması nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
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