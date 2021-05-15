Yatak odasında annesinin sevgilisini bıçakladı!

Bilgisayar oyunu oynadığı sırada gelen sesler üzerine annesinin yatak odasına giderek kapının deliğinden gördüğü annesinin sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan Emre Toprak hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TÜRKİYE 15.05.2021, 11:30
Yatak odasında annesinin sevgilisini bıçakladı!

Ankara'nın Altındağ İlçesinde annesi Badegül T. ile yaşayan lise öğrencisi Emre Toprak (19) akşam saatlerinde eve geldiğinde annesini, Sevgi isimli arkadaşı ve onun erkek arkadaşı ile birlikte alkol alırken gördü. Odasına giden 19 yaşındaki genç, bilgisayarın kulaklığını takıp oyun oynamaya başladı. Gece saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için odasından çıkan Emre, annesinin odasından sesler duyunca odanın anahtar deliğinden baktı. Annesinin yanında tanımadığı bir adamın olduğunu gören genç, kapıyı tıkladı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Sabah'ın haberine göre gecelikle dışarı çıkan annesinin yanındaki çıplak Enis Y. ise mutfağa doğru koşarak bıçak aldı. Enis Y.'nin elindeki bıçağı alan Emre Toprak, annesinin sevgilisini 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan arbedede de elinden yaralanan liseli genci olay yerine çağırdığı arkadaşları sakinleştirdi. Emre Toprak'ın elindeki bıçağı alan ve kavgayı ayıran arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 yaşındaki Toprak hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM"

20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan gencin ifadesinde, 2 yıldır annesi ile birlikte yaşadıklarını, bu süre zarfında annesinin sürekli olarak değişik erkekler ile birlikte evde kaldığını ve evleneceğini, ancak kendisinin annesine inanmadığını, psikolojik sorunlarının olduğunu ve birçok defa intihar etmeye çalıştığını söyledi.

Olay gecesi annesinin odasından gelen seslerin kesilmesi üzerine annesinin odasına gittiğini ve kapıyı çaldığını kaydeden Emre Toprak annesinin gecelikle odadan çıkarak boğazını sıktığını, odada tanımadığı adamı görünce annesini iterek Enis Y.'nin üzerine yürüdüğünü anlatarak, adamın mutfağa giderek bıçak aldığını söyledi. Kendisini korumak amacıyla bıçağı almaya çalışırken parmaklarının kesildiğini, bıçağı bıraktıktan sonra Enis Y.'nin kendisine yumruk atmaya çalıştığı sırada bıçağı savurduğunu bu sırada Enis Y.'yi omuz ve kasık bölgesinden yaraladığını belirten Emre Toprak, amacının kendisini korumak olduğunu söyledi. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 19 yaşındaki genç, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

#Ankara #Altındağ #bıçaklama #Yaralama
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