Yatalak annesinin yanında ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 781. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartman dairesinin 1. katında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Uğur Orhan Cengiz'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Cengiz'in, yatalak annesi Nazmiye Cengiz ile birlikte yaşadığı eve gitti.

YAN YANA YATARKEN BULDULAR

Kapıyı açan kimse olmayınca, durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve balkon camından girdi. İçeriye giren ekipler, yatalak anne Nazmiye Cengiz ile aynı oda içerisinde bulunan Uğur Orhan Cengiz'in hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumu kontrol eden sağlık ekipleri, Uğur Orhan Cengiz'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ OLMAMIŞ

Hayatını kaybeden oğlu ile aynı odada bulunan yatalak anne Nazmiye Cengiz, gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nazmiye Cengiz'in oğlunun öldüğünden haberi olmadığı öğrenilirken, Uğur Orhan Cengiz'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Uğur Orhan Cengiz'in cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.