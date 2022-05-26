Yaya geçidinde kaza: 1 ölü
Karşıdan karşıya geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı Berra Yelken, hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.05.2022, 15:27
Samsun'un Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan B.B., yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Berra Yelken'e çarptı.
Genç kız çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.
Kurtarılamadı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Berra, tüm müdahalalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücüye gözaltı
Otomobil sürücüsü de ifade vermek için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.
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