Yaya geçidinden geçen kadına çarpan taksinin şoförü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Havva Yıldız (52) yaya geçidinden geçtiği esnada, 07 H 0783 plakalı Tayfun Y. idaresindeki ticari taksi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yıldız metrelerce öteye fırladı.

Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Sürücü Tayfun Y. gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şoför tutuklandı

Gözaltına alınan sürücü Tayfun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.