Yaya geçidinden geçen kadına çarpan taksinin şoförü tutuklandı
Antalya'da yaya geçidinden geçtiği esnada ticari taksinin çarpmasıyla kadının hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜRKİYE 21.07.2022, 21:57
Antalya'nın Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Havva Yıldız (52) yaya geçidinden geçtiği esnada, 07 H 0783 plakalı Tayfun Y. idaresindeki ticari taksi çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Yıldız metrelerce öteye fırladı.
Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti
Sürücü Tayfun Y. gözaltına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şoför tutuklandı
Gözaltına alınan sürücü Tayfun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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