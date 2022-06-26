Yayalara çarptılar: 1 bebek öldü, 7 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Şemikler Mahallesi'nde talihsiz bir trafik kazası yaşandı.

Cinkaya Bulvarı Sosyete Pazarı Kavşağı'nda meydana gelen kazada Hüseyin Kapucu'nun kullandığı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen Ender Başkafa'nın kontrolündeki minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle etrafa savrulan araçlar, karşıdan karşıya geçmeyi bekleyen yayalara çarptı.

Çevredeki vatandaşların yaşanan olayı görmesi üzerine durum acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

8 kişi kazadan etkilendi

Otomobil içinde sıkışan Hilal Öğünç, Zülal Öğünç, Gül Gök, Onur Gök ve Yağız Gök de itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılırken, sağlık ekipleri de kaldırımda yaralanan Ömer Faruk Bakan, Kumral Özkaya ve bebek arabasındaki Amine Azra Bakan'a müdahalede bulundu.

Azra bebek hayatını kaybetti

Yaralılar, ambulanslarla Denizli ve Servergazi devlet hastanelerine kaldırılırken Amine Azra bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibü sürücüsünün alkollu olduğu tespit edildi

1.57 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücü Ender Başkafa, polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.