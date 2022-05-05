Yaylada kalp krizi geçirdi, ekipler hastaneye ulaştırdı
Bitlis’te, pancar toplamaya giden ve yaylada kalp krizi geçiren Abdullah Demir (67), bölgeye gelen sağlık ve AFAD ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye ulaştırıldı.
TÜRKİYE 05.05.2022, 11:33
Tabanözü köyüne bağlı Bayramlı mezrasında yaşayan Abdullah Demir, beraberindeki köylülerle Helezan Yaylası'na pancar toplamaya gitti. Demir, bu sırada fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istendi.
OLAY YERİNDE MÜDAHALE YAPILDI
Sağlık ile AFAD ekipleri, kardan dolayı yolu kapalı bölgeye kadar araçla yaklaşık 10 dakikalık yolu da yürüyerek gidip Demir'e ulaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Ekipler, daha sonra Demir'i sedyeyle ambulansın bulunduğu yere kadar taşıyıp daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ve tedaviye alınan Abdullah Demir’in yakınları, ekiplere teşekkür etti.
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