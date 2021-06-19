Yaz aylarında hangi meyveler yenilmeli?

Vücudun direnci ve işleyişi için düzenli olarak meyve ve sebze tüketmek gerekiyor. Bu aşamada vatandaşlar yaz aylarında hangi meyveleri tüketmeli diyetisyen halime demirciler yazın tüketilmesi gereken meyveleri Aksu Habere anlattı.





Diyetisyen Halime Demirciler, “yaz aylarında sebze ve meyve tüketiminin önemi” hakkında bilgi verdi.