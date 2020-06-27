Yaz Kur'an kursları uzaktan eğitime başlıyor!

Diyanet TV üzerinden 6 hafta boyunca sürecek eğitimler, okullar açıldıktan sonra hafta sonları camilerde yüz yüze yapılacak.

TÜRKİYE 27.06.2020, 12:02
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Yaz Kur'an kursları uzaktan eğitime başlıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle düzenleyeceği Yaz Kur'an Kursları, 29 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç yaptığı açıklamada, Başkanlığın sunduğu en önemli hizmetlerden birisinin bu kurslar olduğunu söyledi.

"Her yıl okulların tatil olduğu dönemlerde büyük bir aşkla, coşkuyla bir şenlik havası içerisinde camilerimizde çocuklarımızı misafir ediyor, onlara temel dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim'i okumayı, öğrenmeyi, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz." diyen Dinç, kursların ana hedef kitlesini çocukların oluşturduğunu vurguladı.

Dinç, bu yaş grubunun alınan önlemleri camilerde yerine getirmesinde zorluklar yaşamasının önüne geçmek ve çocukların sağlığını korumak için uzaktan eğitim imkanı sağlanacağını belirtti.

Uzaktan eğitimlerin Diyanet TV aracılığıyla yapılacağını ifade eden Dinç, "29 Haziran Pazartesi günü 10.30'da ilk dersi muhterem Başkanımız Ali Erbaş verecek. Sabah 10.30-12.00 kuşağı olacak. Öğleden sonra da 17.00-19.00 saatleri arasında bir kuşağımız olacak. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV, YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili eğitim videolarına erişebileceklerdir." diye konuştu.

"Bütün çocuklarımızı Diyanet TV'de evlerinden misafir edeceğiz"


Eğitimlerin içeriklerine ilişkin de bilgi veren Dinç, "Kur'an Öğreniyorum"un, Kur'an ile yeni tanışacak çocuklar için gerçekleştirilecek bir program olduğunu belirtti. Dinç, şöyle devam etti:

"Kur'an okumasını bilenlerin okuyuşlarını geliştirmeye yönelik 'Kur'an Okuyorum' diye bir serimiz olacak. 'Dinimi Öğreniyorum' serisinde ise itikat, ibadet, ahlak konularını yer aldığı bir program sürecimiz olacak. Aralarda fimler ve animasyonlar olacak. Hem öğrencilerimize hem velilerimize yönelik bilgilendirici kartlar ve görüntüler eşliğinde tamamen alanında uzman olan hocalarımız marifetiyle yoğun bir çaba sarf edildi. 29 Haziran saat 10.30 itibarıyla bütün çocuklarımızı Diyanet TV'mizde evlerinden misafir etmiş olacağız."

Diyanet TV'nin bu sene yaz Kur'an kursuyla şenleneceğini dile getiren Dinç, programların 6 hafta süreceğini, okullar açıldıktan sonra normal bir süreç oluşması durumunda da hafta sonları yüz yüze camilerde eğitimi sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yaz Kur'an kurslarına ilişkin duyuruların Diyanet İşleri Başkanlığının "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapıldığını aktaran Dinç, "Velilerimiz çocuklarının kayıtlarını buradan yaptıklarında en yakın ilçe müftülüklerine giderek çocuklar için hazırlanan kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecekler. Müftülüklere gidemeyenler için de dijital ortamda kitaplara ulaşabilirler." diye konuştu. 

#Yaz Kuran Kursları #Diyanet İşleri Başkanlığı #koronavirüs
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