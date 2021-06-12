Yaz yağmuru bazı illerde sele dönüştü

Yaz yağmurları su baskınlarına ve hasara neden oldu.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 15 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam başlayan yağış su baskınlarına neden oldu bir çok cadde ve yol göle döndü kentte ulaşım aksadı sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Yağmurun ardından Birden bastıran nohut büyüklüğündeki dolu ise şehrin ana caddelerini bembeyaz bir görüntüye büründürdü. Bazı dükkan ve iş yerleri dolu yığınlarıyla doldu.

Yağışın ardından biriken dolu yığınları iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek kent merkezinden taşındı.

Yaz yağmuru Konya, Eskişehir, Isparta ve Ankara’da da etkiliydi. Kısa sürede yağış, sele döndü iş yerlerini ve evleri su bastı. sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.