Yeğenine fuhuş yaptıran öz halası tutuklandı
Biri 15 diğeri 16 yaşındaki Sevgi Evleri'nden kaçan iki kız çocuğuna fuhuş yaptırdıkları ve kız çocuklarını da insanları evlilik vaadiyle dolandırmada kullandıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan birinin fuhuş yaptırılan kızlardan birinin öz halası çıkması ise bu kadarına pes dedirtti.
Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Sevgi Evleri Sitesi'nde devlet koruması altında iken 22 Şubat tarihinde Sülün beldesindeki ailesini ziyarete geldikten sonra kaçan 15 yaşındaki G.Y. isimli kız çocuğunun bulunmasına yönelik çalışma başlattı.
HALASININ EVİNDE BULUNDU
Çalışma esnasında JASAT timi yaklaşık 6 ay önce yine Sevgi Evleri Sitesi'nden kaçan K.T. (16) isimli çocuğunun da izine ulaştı. Ardından çocukları kurtarmak için harekete geçen ekipler, 13 şahsa ait 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında Taşoluk beldesinde ikamet eden kayıp çocuk G.Y, halası Y.Y. isimli kadının evinde gizli bir bölmede bulundu. G.Y. ve K.T. isimli kız çocukları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edildi.
ÇOCUKLARA FUHUŞ YAPTIRDILAR
Soruşturmayı derinleştiren JASAT timi kızlardan birisinin halası olan Y.Y. ile CY, AÖ. ve M.U, isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların küçük kızlara fuhuş yaptırdığı ve evlilik vaadi ile insanları dolandırmada kullandıkları ortaya çıktı. Şahısların işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 AY ÖNCE EVDEN KAÇMIŞTI
Öte yandan, kayıp kız çocuklarından G.Y'nin babası B.Y, yaklaşık 3 ay önce kızlarının kendilerini ziyarete geldiklerinde evlerinden kaçtıklarını söyleyerek bulunmasını istemişti. Olayın ardından harekete geçen jandarma kayıp kızı bulduktan bir süre sonra G.Y, yine evden kaçmıştı. Babanın başvurusu üzerine ise jandarma kızı bulmak için tekrar inceleme başlattı.
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