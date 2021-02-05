Yeni anayasa yapmak yeni Cumhuriyet kurmak değil

MHP lideri bahçeliden açık destek gelirken TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’da, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem talebine de değinen Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti