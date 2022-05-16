Yeni evlenen adam, eşi ve oğlu tarafından sopayla öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde yeni evlenen 62 yaşındaki adam canice katledildi.

Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan 32 yaşındaki Elif C. isimli şahıs, 6 ay önce tır sürücüsü Yücel Cihangir (62) ile evlendi.

2 ve 14 yaşlarında çocuğu olan Elif C. bir gece önce eşiyle tartışmaya başladı.

Kavgaya oğlu dahil oldu

Kısa sürede alevlenen kavgaya kadının 14 yaşındaki oğlu O.H.'nin dahil olmasıyla ortalık iyice karıştı.

62 yaşındaki adam sopayla boğuldu

Bu esnada öfke kontrolünü sağlayamayan anne ve oğlu, Yücel Cihangir'i sopayla boğarak öldürdü.

Anne ve oğlu önce ne yapacağını bilemezken bir süre cesedin başında bekledi. Anne Elif C. ile oğlu sopayı pencereden aşağı attı.

Sabaha kadar cesedin başında durdular

Önce kaçmayı düşünen anne-oğul, saatlerce cesedin başında bekledi. En sonunda anne, sabaha karşı 112’yi arayıp eşini öldürdükleri ihbarında bulundu.

Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Kadın ve oğlunu gözaltına alan polis, evde inceleme başlattı. Polis bahçedeki sopayı da buldu.

Yücel Cihangir’in cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise anne ve oğlu emniyete götürdü.

'Eve para getirmiyordu' iddiası

Anne ilk ifadesinde eşiyle eve para getirmediği ve evle ilgilenmediği için tartıştığını, bu sırada oğlunun geldiğini tartışmayı görünce eşini sopayla boğarak öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

"Başta kaçmayı düşündüm, sonra pişman oldum"

Emniyete götürülen Elif Cihangir ifadesinde, "Eşimle sürekli tartışıyorduk. Eve para getirmiyordu ve bizimle ilgilenmiyordu. Olay gecesi de tartışırken oğlum, Yücel’i sopayla boğarak öldürdü. Başta kaçmayı düşündüm ancak pişman olup, kendimi ihbar ettim" ifadelerini kullandı.

Katil anne ve oğlu tutuklandı

Çocuğun da annesinin ifadesini doğruladığı iddia edildi. Anne ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Geriye kalan 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Yücel Cihangir’in cenazesi ise yakınları tarafından otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Solaklı Mahallesi’nde toprağa verildi.