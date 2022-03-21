Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu hafta da sıcaklık Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. İstanbul'da bir süredir etkili olan kar yağışı, yarın yerini yağmura bırakacak.
Yeni haftada yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla yağışlar devam edecek.
Hava tahmini uzmanı Abdullah Macit, yeni haftanın hava durumunu değerlendirdi. Macit, "İstanbul'da kar yağışımız etkisini yitirdi kar yağışı beklemiyoruz. Salı gününden itibaren hafif yağmur geçişleri bekliyoruz. Yalnız rüzgar devam ediyor kuzey yönlerden orta yer yer de kuvvetli rüzgarlarımız var" dedi.
Bazı bölgelerde yağış beklendiğini anlatan Abdullah Macit, şu bilgileri verdi:
"Karadeniz'in tamamında Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklediğimiz yağışların orta kuvvetli olmasını bekliyoruz. Şu an için kuvvetli yağış beklentimiz yok. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun yükseltisi olan yerlerde çığ tehlikemiz hafta boyunca devam edecek. Dolayısıyla çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz."
Ankara'da hafif kar yağışı bekleniyor
Macit, "Ulaşımda aksamalar olabilir özellikle yükseltili olan yerlerde vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Ankara'da hava hafif kar yağışlı olacak. Sıcaklık 4 dereceyi geçmeyecek. İzmir'de ise yağış beklenmiyor" diye konuştu.
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|28
|59
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|49
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|42
|8. Adanaspor
|27
|37
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|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
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|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
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|29
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|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
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|41
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|28
|17. Cadiz
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|27
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|26
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|29
|22
|20. Levante
|29
|19