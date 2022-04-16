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Yeni haftada hava nasıl olacak?

Mevsim normalleri ve üzerinde seyreden sıcaklıklar salı gününden itibaren yağışlarla birlikte yeniden düşüşe geçecek.

TÜRKİYE 16.04.2022, 09:21
Yeni haftada hava nasıl olacak?

Türkiye yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Ülke genelinin mevsim normalleri civarı, batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkacak hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren düşüşe geçmesi bekleniyor.

Bugün yurdun güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Pazar günü yurdun batı kesimleri yağış alırken ülke genelinde sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Ankara'da gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenirken sıcaklık 25 dereceye yükselecek. İstanbul'da 13, İzmir'de 22, Konya'da 26, Antalya'da 24 derece olacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftanın ilk günü Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde gök görültülü sağanak etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Artmaya devam eden sıcaklıkların bazı kentlerde 31 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Salı günü Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'da çok bulutlu hava hakim olacak.

Kalan kesimlerde ise Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte bir miktar düşecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Çarşamba günü Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmezken kalan kesimlerin tamamında yağış görülecek.

Yağışlar sağanak şeklinde olacak. Düşmeye devam eden sıcaklıklar Ankara'da 12, İstabul'da 13, İzmir'de 16, Konya'da 13, Antalya'da 18, Diyarbakır'da 25 derece olacak.

Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz yağışlı kalan kesimler ise parçalı ve çok bulutlu olacak. Cuma günü ise Ege, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış görçlecek. Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

#hava durumu #yağış #sağanak #Fırtına
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