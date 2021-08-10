Yeni nesil düğün takısı!

Diyarbakır'da dünya evine giren Mahsum Yıldırım'a düğününde ağabeyi Mehmet Nur Yıldırım tarafından takı olarak içinde bin TL'lik Bitcoin bulunan şifresi karekod formatında bastırılan hesap cüzdanı takıldı. Davetlilerin görünce şaşırdığı takı anı cep telefonu kameralarına kaydedildi.

TÜRKİYE 10.08.2021, 15:14
Yeni nesil düğün takısı!

Ergani ilçesinde Ruken ve Mahsum Yıldırım çifti, bir düğün salonunda yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin takı töreninde, para ve altının yanı sıra sanal para birimi Bitcoin de takıldı.

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Kuyumculuk yapan Mehmet Nur Yıldırım, içinde bin TL'lik Bitcoin bulunan cüzdanın şifresini karekod formatında kağıda bastırarak kardeşi Mahsum Yıldırım'a taktı. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAREKODU OKUTMASI YETERLİ

Kağıda karekod yöntemiyle basılan özel anahtar sayesinde kişi, cep telefonuyla karekodu okutarak, kendi Bitcoin cüzdanına tutarı aktarabiliyor.

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