Yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu, sağlık bakanlığının interet adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 6 bin 126 yeni vaka, 542 yeni hasta tespit edildi. 92 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Böylelikle 21 Mart’tan sonra ilk kez günlük can kayıpları 100’ün altına düşmüş oldu.

Ağır hasta sayısı 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı da 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 303 bin 528'e çıktı

Öte yandan Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevuları açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler." dedi.