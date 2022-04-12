Yerden topladıkları unları hamur yapan işçiler

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında skandal bir olay yaşandı.

Bir lavaş fırınında yere düşen unlar, çalışanlar tarafından kürekle toplanarak tekneye alındı.

Daha sonra elenen unlar lavaş yapımında kullanıldı.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

21 bin lira ceza kesildi

İHA'nın haberine göre temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp, lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.