‘Yerinde karar’ dönemi başladı

Normalleşme adımları her şehir için vaka sayılarıyla orantılı olarak ayrı ayrı atılıyor.

Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı Erdoğan illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ayrıldığını açıklamıştı.

Buna bağlı olarak düşük ve orta riskli iller de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokak kısıtlaması sadece Pazar günü devam ediyor.

Turuncu ve kırmızı renkli illerde uygulanacak 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi saat 21.00'de başladı. Kısıtlama pazartesi günü 05.00'te bitecek.

Yerinde karar dönemine geçilmesiyle Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Aksaray'da tam kapanma uygulanıyor.

Kentte Kafe ve restoranların dışında bakkal, manav, kasap gibi işletmeler de kapalı durumda.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayıları arttı. Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, en çok vaka görülen iller oldu. Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt, en az vakaların görüldüğü iller olarak öne çıktı.

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlarken Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.