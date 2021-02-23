Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısında kademeli normalleşmeye geçileceğini söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili 1 Mart’tan sonra illere göre kademeli normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu.

4 GRUBA AYRILACAK

Yerinde karar dönemi kapsamında iller, verilere göre 4 gruba ayrılacak.

100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli

11-35 arası vaka olan iller orta riskli,

36-100 arası vaka olan iller yüksek riskli

100'ün üstünde vaka görülen iller ise çok yüksek riskli kategoride yer alacak. Verilere göre, illerdeki kısıtlamalar azaltılacak veya artırılacak.

GÖZ ÖNÜNE ALINACAK 5 KRİTER

TRT Haber'e konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kademeli normalleşmede göz önüne alınacak 5 kriteri açıkladı.

1. HASTANELERİN DURUMU

Şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranına bakılacak.

2. VAKA SAYISI

İllerin 100 bin kişide görülen vaka sayıları dikkate alınacak.

3. TEST SAYISI

İllerde koronavirüs testi yapılan kişi sayısı kararlarda belirleyici olacak.

4. SALGININ SEYRİ

Salgının son 10-14 günlük zaman dilimindeki seyri göz önünde bulundurulacak.

5. AŞILAMA DURUMU

Yaş ve demografik durum çerçevesinde şehirde kaç kişinin aşılandığı da kriterler arasında.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Restoranların kaç kişiye hizmet verebileceği, söz konusu kriterler göz önüne alınarak belirlenecek.

Bununla birlikte restoran girişlerinde HES kodu sisteminin de uygulanması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Kademeli normalleşme kapsamında ilk adımın atılması beklenen yüz yüze eğitim için karar, illerdeki salgın düzeyine göre verilecek.

SOKAK KISITLAMALARI

Sokağa çıkma kısıtlamaları da salgının seyrine göre il bazında kademeli olarak kaldırılacak.

Normalleşme yönündeki kararlar sonrası vaka sayılarında artış görülürse yeniden kısıtlamaya gidilecek.