Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz 2 çalışmalarının 2. doz uygulaması bugün tamamlanıyor

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşı adayıyla ilgili yapılan açıklamada, Faz-2 çalışmalarında 2'inci doz uygulamasının bugün tamamlanacağı belirtildi.

TÜRKİYE 09.04.2021, 13:11
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz 2 çalışmalarının 2. doz uygulaması bugün tamamlanıyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İKUM) son gönüllülere bugün uygulanacak.

"NİSAN SONU GİBİ FAZ 3'E GEÇİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise faz-2 çalışmalarının ikinci doz uygulamasının bugün itibarıyla sona ereceğini söyledi. Üç hafta sürecek değerlendirmelerin ardından nisan sonu gibi faz-2 çalışmasının sona ereceğini belirten Çalış şunları kaydetti: "Bilindiği gibi faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile faz-2 aşamasına geçmiştik. Bugün itibarıyla da ikinci dozlamalar tamamlanmış olacak. Tabii ki faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar. İkinci dozlamadan iki veya üç hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Faz-2 aşamasının ikinci dozlamasının 2-3 üç hafta içerisinde etkinliğinin ortaya konulmasının ardından faz-2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza bildireceğiz ve raporlayacağız. İnşallah nisan ayının sonunda faz-2 aşaması bitmiş olacak ve faz-3 aşamasına geçilebilecektir."

Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz 2 çalışmalarının 2. doz uygulaması bugün tamamlanıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ

Dün bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da yerli aşıya ilişkin şunları söylemişti: "Türkiye olarak halihazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasını müteakip kimsenin geri bırakılmaması ilkesi ile tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Covid-19 hastalığını kurban verdiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu musibetten biran önce kurtarmasını niyaz ediyorum."

#Sağlık Bakanlığı #Türkiye #yerli aşı #Faz 2 çalışmaları #2. doz uygulaması
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