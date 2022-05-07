Yerli tabanca METE güvenlik güçlerine teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslim edildiğini söyledi.
TÜRKİYE 07.05.2022, 14:33
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslim edildiğinin bilgisini paylaştı.
Demir'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
''Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik.''
Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren #METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 7, 2022
✅ Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik.
➡️ @SarsilmazSilah
➡️ @canikarms pic.twitter.com/j7vcT2e3gS
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