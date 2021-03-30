Yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi
İzmir Karşıyaka'da depremde ağır hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkımı sırasında kontrolsüzce yana yatınca komşu binanın cephesinde ağır hasar oluştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, "Kimsenin yara almış olmaması en büyük tesellimiz, mağduriyeti gidereceğiz. Soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verdi.
Dün akşam saatlerinde Şemikler Mahallesi 6222 sokaktaki ağır hasarlı binada özel bir firma tarafından kontrollü yıkım yapıldı. Yıkım işlemi sırasında binanın bir kısmının kontrolsüzce yan yatması ile komşu binanın yan cephesinde ağır hasar oluştu.
"KİMSE YARA ALMAMIŞTIR"
Konuyla ilgili açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu üzücü olayda önceden boşaltılmış olan binada ve yıkımda görevli çalışanlarda herhangi bir yaralanma oluşmamış olması en büyük tesellimizdir." ifadelerini kullandı.
"HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"
Ruhsatlı olarak gerçekleştirilen yıkım işlemi öncesinde alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda firmanın bilgilendirildiğini, taahhütlerin alındığını ve kontrollerin de yapıldığını aktaran Tugay, şu bilgilere yer verdi:
"Alınan önlemlere rağmen bu durumun oluş nedeni ile ilgili ön inceleme Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karşıyaka Belediyesi yetkililerince yerinde yapılmış, detaylı teknik inceleme ve konuya dair soruşturma en kısa zamanda tamamlanmak üzere başlatılmıştır. Evleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve oluşan zararın tazmini için yürütülecek işlemlerde vatandaşlarımızın her zaman yanında olunacaktır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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