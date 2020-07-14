'Yıldırım 1' operasyonu başladı

Şırnak Cudi Dağı'nda geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyona Yıldırım-1 Cudi adı verildi. 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım nedeniyle operasyona Yıldırım-1 adı verildi.

OPERASYONA 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN İSMİ VERİLDİ

Özellikle son yıllarda PKK'nın geçmişte bu yana yuvalandığı en önemli noktalardan biri olan Şırnak'ta çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyordu. Dün itibariyle başlatılan operasyonda Cudi Dağı hedef alındı.

TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR DEVAM EDECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Ersoy operasyonla ilgili şunları söyledi: