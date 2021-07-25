Yıldırım düşen ev, dakikalar içinde küle döndü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında bir eve düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangında, ev kısa sürede yanarak küle döndü.
TÜRKİYE 25.07.2021, 18:38
Menteşe'de Akkaya Mahallesi'nde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesine bildirdi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın mahallede paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Menteşe'de Akkaya Mahallesi'nde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesine bildirdi.
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