Yıldırım düştü, yangın çıktı: Bir ev küle döndü
Denizli’nin Buldan ilçesinde elektrik hattına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler tek katlı prefabrik eve de sıçradı, ev küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
TÜRKİYE 03.06.2022, 09:54
Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde, Sıdıka Alkan’a ait tek katlı prefabrik evde, elektrik hattına düşen yıldırım sonucu yangın çıktı.
Yangına Yenicekent Mahallesi’nde yaşayan Sıdıka Alkan’ın komşuları ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangında Sıdıka Alhan’ın prefabrik evi kullanılamaz hale geldi.
Hiçbir eşyası kurtulmayan Sıdıka Alkan, yangından yara almadan kurtulurken, oluşan maddi hasar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
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