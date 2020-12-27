Yıldırım Operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 27.12.2020, 12:03 27.12.2020, 15:30
Yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirme amacıyla, İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "Yıldırım-17 Besta" Operasyonu devam ediyor.
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 251 personel [(197) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına için yürütülen 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi, 77 işbirlikçi yakalandı, 571 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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