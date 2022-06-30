Yılmazcan çalışmaları yerinde inceledi!

Bu kapsamda ÇİĞDEMTEPE Mahallesi'nde Pazarcık Belediyesi tarafından yapılan Millet Konağı ve HalıSaha çevresine Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde tamamlanan toplam 3 bin metrekare kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceleyen başkan Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Çiğdemtepe Mahallesi muhtarı ise yapılan hizmetlerden dolayı Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan teşekkür etti.