Yine vicdansızlık! Bağlayıp sürüklediği köpeği çöpe attı!
Boğulduğunu iddia ettiği köpeğini bağlayarak cipiyle çöpe kadar sürükleyen şahıs köpeği çöpe attı. Zanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde İstanbul'un Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir adam sokak köpeğini iple boğazından bağlayarak 34 VL 4701 plakalı cipiyle cadde üzerindeki çöpe kadar sürükledi. Adam ardından köpeği çöpe bıraktı. Adamın yaptıkları cep telefonu kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen vatandaşa ise tepki gösterdi. Görüntülerin yansımasının ardından Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, cip plakasından yola çıkarak şahsın kimliğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından 77 yaşındaki Mehmet S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı
Gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet S'nin burada ifadesi alındı. İfadesinde iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adamın adli işlemleri yapıldı.
Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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