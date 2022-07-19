YKS birincisi belli oldu
18 - 19 Haziran tarihlerinde tamamlanan YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS birincisinin kim olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı.
TÜRKİYE 19.07.2022, 16:20 19.07.2022, 16:29
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 2022 YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını açıkladı. TYT oturumunda birinci olan isim ise Kocaeli'nden Zeynep Dila Kuyucu oldu.
Namaz Vakti 19 Temmuz 2022
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|49
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|36
|49
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|48
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|45
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|36
|45
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|36
|44
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|36
|44
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|O
|P
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|38
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|58
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|56
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|52
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|38
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|38
|45
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|38
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|39
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|38
|18. Burnley
|38
|35
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|38
|23
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|22
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|38
|86
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|38
|73
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|38
|71
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|38
|70
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|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|48
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|46
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|42
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|42
|14. Espanyol
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|42
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|39
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|39
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|39
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|38
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|38
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